Povera Capri così apre il Venerdì di Repubblica

“Povera Capri” è il titolo di copertina del Venerdì di Repubblica di questa settimana. Il primo piano del settimanale è dedicato all’isola, con numerose pagine, interviste e approfondimenti. “L’isola dei vip si lamenta. Su sanità, trasporti, scuola si sente abbandonata dallo Stato. E chiede si essere dichiarata località svantaggiata. Un delirio o c’è qualcosa di vero? Siamo andati a vedere. In piazzetta”, è il sommario della copertina.

“Tutto va a gonfie vele come sempre. Eppure Capri chiede di essere dichiarata ‘località svantaggiata’. Ha perso la testa?”, scrive Repubblica che anticipa alcuni contenuti del giornale in edicola. Il reportage è di Marco Cicala tra pendolari della sanità e della scuola, notabili, barbieri extralusso, trolley e tatuaggi.

Chiara Gatti ha intervistato invece la critica d’arte Lea Vergine, che all’isola ha dedicato un libro: lì la sua famiglia aveva una casa in affitto e lei andava in vacanza da bambina. Capri è nel suo cuore, dice, ma da tempo non la riconosce più.

Angelo Carotenuto intervista infine Peppino di Capri. Il cantante, che ha appena celebrato i sessant’anni di carriera, ammette qualche difficoltà: qui se ti ammali seriamente è un guaio, per studiare fai la spola con il traghetto, ma, dice, non bisogna esagerare: «Chi vive a Capri non vuol sentirsi dire “poverino”, ma “beato te”».