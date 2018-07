Positanonews siamo solo noi, cercano di imitarci in tutti i modi

Positano. Girano notizie con siti che imitano il nostro nome, siti anche collegati ad altra testata giornalistica. Non sanno più come fare, da 14 anni siamo il primo giornale online nativo della Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina e continuiamo ad esserlo. Non siamo l’organo di informazione, che mi richiama il Miniculpop fascista, siamo “Il giornale” della Costa d’ Amalfi e Sorrento.

Hanno prima copiato il format locale, siamo i primi in Campania a essere nati per un territorio non coincidente con una provincia, quindi escluse Salerno, Napoli, Avellino, Benevento, Caserta. Fra i primi in Italia quando nessuno ci credeva e ci prendevano per dei marziani o pazzi.

Dopo che abbiamo rotto il ghiaccio e tracciato una strada ci hanno imitato, hanno imitato il nostro format, e poi, invece di ringraziarci perchè chi fa l’esploratore di nuove strade e fa vedere nuovi orizzonti fa sicuramente più sacrifici e permette ad altri di trovare un sentiero, ci hanno attaccato. Eravamo il “competitor” da abbattere.

E quale è l’ultima trovata? Fare un giornale con il nostro nome.

Per noi gli altri non erano mai i competitor, erano altri giornali. Ci si parla, si sta anche insieme, ci si confronta, si accettano le critiche, perchè anche noi giornalisti , quando siamo rilevanti, siamo oggetti di critiche ed attacchi, e noi ne sappiamo qualcosa. E ci sta pure.

Ma imitarci pure il nome? Ma dai.. Stiamo da fuori? Stiamo così rovinati da dover prendere pure il nome del nostro paese?

E non è un solo sito che lo fa, ci sono in Costiera amalfitana, da persone che non sono di Positano, e anche a Sorrento. Notizie vere e notizie farlocche.

Ma Positanonews siamo solo noi. Il “news” per denotare la nostra internazionalità e la vocazione online, l’Accademia della Crusca o le imposizioni linguistiche di epoca fascista non fanno per noi. L’italiano è una splendida lingua, ma anche essa è piena di contaminazioni che la arricchiscono.

Positanonews è solo Positanonews.

Dopo essere nati siti che vogliono imitarci e copiarci , ora ci vogliono prendere pure il nome del paese. E dicono pure che siamo noi che copiamo! Il bue che dice all’asino, cornuto!

Diffidate dalle imitazioni, non vi dico non leggeteli, leggete tutto quello che volete, , fate quello che volete…

Ma non confondeteci con altri

Noi siamo noi. E continuiamo ad esserlo.

Nel bene e nel male, con i complimenti e con le critiche, siamo così

Noi siamo Positanonews