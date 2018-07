Positanonews si rifiuta di pubblicare articoli? Accusa infondata e insensata. FATE VOI

La sai l’ultima? “No”Rispondo io. “Vi accusano di non pubblicare articoli”. Rimango allibito. Ci mancava solo questo, dopo la Selvaggia Lucarelli, con la quale oramai instauriamo un rapporto di corrispondenza settimanale, colpa della nostra visibilità che va oltre il territorio, che piaccia o meno siamo continuamente in contatto con Repubblica, Corriere della Sera, Rai, in genere però per i Vip che arrivano fra Positano, Capri, Ravello e Sorrento. Attacchi a destra e a sinistra, ci stanno pure . ma no ha senso dire che non vogliamo pubblicare articoli. Salvo che non siano a sfondo commerciale , per esempio promozione di un ristorante direttamente, o indirettamente, o politico, per cui applichiamo dei costi minimi regolarmente fatturati , si chiamano redazionali se articoli e banner se spazi. Ovviamente una cosa è pubblicare un articolo, una cosa una campagna stampa, sennò ci dite voi come facciamo a sopravvivere visto che non abbiamo sovvenzioni pubbliche o di partiti?

PER IL RESTO NOI VOGLIAMO CHE LA GENTE PARLI CON NOI, PERCHE’ POSITANONEWS SIETE VOI CHE CI LEGGETE E CHE, OVVIAMENTE, CI APPREZZATE . PER CUI E’ UNA ACCUSA INFONDATA, INSENSATA E INGIUSTA QUESTA.

Inviate a noi via mail direttore@positanonews.it . Gli articoli anche di successi, ma anche matrimoni e ricorrenze, fanno parte del nostro essere voce della comunità. Se sono minorenni, avendo avuto problemi in passato, nonostante non fosse colpa nostra, ma di chi ci ha chiesto l’articolo, chiediamo il consenso dei genitori a meno che non sia già dato nelle manifestazioni pubbliche.

Non abbiamo risorse infinite, non riusciamo a seguire tutto bene e , ovviamente, potrebbero sfuggirci molte cose.

Visto che siamo sommersi da notizie NON CHIAMATECI non ricordiamo nulla mandateci la mail a direttore@positanonews.it , al limite mandare un whatsapp, per avere la sicurezza della pubblicazione abbiamo la possibilità di farvelo fare a voi e poi noi attiviamo solamente .

C’è un sistema SEGNALA NOTIZIA CHE TROVATE SUL SITO SU IN ALTO https://www.positanonews.it/invia-contributo/