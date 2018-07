Positano, il yacht Andromeda domina la rada

L’impressionante yacht Andromeda sta dominando la rada di Positano. Il panfilo battente bandiera delle isole Cayman apparteneva al miliardario neozelandese Graeme Hart, l’uomo più ricco della terra dei Kiwi e 133esimo uomo più ricco del mondo secondo la rivista Forbes. Ulysses, il nome precedente dello yacht costruito in Norvegia dalla Kleven, ha trovato un proprietario ignoto la scorsa estate e si vocifera che sia stato venduto per una cifra tra i 190 e i 270 milioni di dollari. Il gigante da 107m (116m con tutte le estensioni) è equipaggiato con piscina, jacuzzi, palestra, sala cinema, sala da biliardo e palestre, oltre ad essere completa di attrezzature per la maggior parte degli sport d’acqua. Gli interni di Andromeda sono favolosi e questa imbarcazione che sta incantando tutti, comprende anche un eliporto. (Foto Massimo Capodanno)