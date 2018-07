Positano Villa Romana per i positanesi , troppi imbucati e i locali rimangono fuori. Fila alla Villa Romana nella perla della Costiera Amalfitana, ma in tanti rimangono fuori perché ci son troppi imbucati. Imbucati , non positanesi, insomma. Una cosa che ci hanno fatto osservare oggi ci hanno fermato per dircelo. A Positano ci vanno gruppi di persone che non sono di Positano, ne hanno seconde case nessuno ha ospiti in albergo, si presentano li ed entrano tranquillamente questo fatto per lui era incredibile però purtroppo è così davanti a noi sono rimasti fuori deposita mesi che se ne sono dovuti andare abbiamo chiesto spiegazioni alle guide che dobbiamo dire bravissime e dicono che Positano si hanno la priorità ma la priorità di cosa se arriva gente dappertutto se Ci permettiamo un nostro modesto parere dovrebbero entrare solo ed esclusivamente i positanesi è all’ingresso bisogna esibire la carta d’identità altrimenti tutto questo che sta succedendo non ha assolutamente senso si fanno entrare delle persone gratis senza alcun motivo mentre Positano si se ne sono dovuti andare alcuni non potevano aspettare perché era uscito dal lavoro altri erano anche loro in gruppo e volevo rientrare in gruppo ma non si poteva perché ci stavano anche persone esterne è la cosa che comunque non sappiamo come sia stata decisa però vogliamo chiarire che positanonews non c’entra niente Noi abbiamo solo riportato le parole del sindaco che diceva di far entrare Positano Easy se poi il discorso viene impostato proprio sulla priorità ai Positano Easy questo significa tutto e niente