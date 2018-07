Nell’oratorio relativo alla Chiesa Santa Maria Assunta di Positano, abbazzia che godeva di grande prestigio fino alla metà del 1500 e che secondo alcune ipotesi sarebbe stata eretta all’arrivo a Positano dell’icona bizantina della Madonna, tra l’altro tutt’oggi visitatissima dai turisti, stranieri e non; da poco ha deciso di aprire una mostra inerente ai quadri di Leonardo Da Vinci, peccato però che ci sia un neo: non viene specificata la natura dei quadri mostrati che sono soltanto delle mere copie e non gli originali. Al fine di onorare la trasparenza bisognerebbe specificare, per chi non lo sapesse, che i quadri di Leonardo Da Vinci originali non si trovano a Positano allo scopo di non trarre in inganno i visitatori.

Quanto costa accedere?

Nella parrocchia, dunque, legata alla Villa Romana, ci sarà la mostra promossa ad un prezzo di 7 euro per ogni visitatore dove verranno mostrate svariate opere di Leonardo Da Vinci tutte racchiuse in una sola stanza, la sacrestia. Il problema, come già accennato poc’anzi, è che non vengono mostrate molte altre spiegazioni al pubblico: innanzitutto non si tratta di opere originali, ma di copie e poi c’è un alone di mistero intorno a chi verranno destinati questi introiti e sulla loro gestione. Cercheremo di fare chiarezza sulla questione il prima possibile.