Positano, vacanze per Diego Latorre: l’ex fantasista della Fiorentina in giro tra Amalfi e Sorrento

Un altro atleta ha scelto Positano e le due costiere per le proprie vacanze. Stiamo parlando di Diego Latorre, l’ex fantasista argentino che in Italia ha vestito la maglia viola della Fiorentina. Latorre si sta godendo il relax a cavallo tra la Costiera Amalfitana e Sorrento, dopo esser ritornato dalla Russia dove è stato telecronista per la tv pubblica argentina.

L’ex calciatore in compagnia della moglie Yanina, sta soggiornando a Positano all’Hotel Le Agavi, ma si è concesso anche qualche giro in barca tra la città romantica ed Amalfi. Diego Latorre è ricordato in Italia, per il suo breve periodo trascorso a Firenze da calciatore.

Nel 1992 fu infatti ingaggiato dai viola per 3,5 miliardi, giocò due partite in una stagione travagliata in cui la Fiorentina retrocesse in Serie B. Con l’Albiceleste vanta invece un trofeo in bacheca: la Copa América. Nell’edizione del 1991 che si giocò in Cile, il fantasista segnò la rete del vantaggio contro il Perù, nel primo turno.

