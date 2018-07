Positano, vacanza in Costiera per il musicista dei “The Fray” Joe King e l’attrice Candice Accola

Ancora celebrità in Costiera Amalfitana. Dopo Lebron James, Rod Stewart e Bono Vox, tra i tanti, ecco altri due vip. Stiamo parlando di Joe King, chitarrista del gruppo “The Fray” e sua moglie, l’attrice Candice Accola, famosa per la serie Vampire Diaries. I due sono a Positano, come testimoniano anche alcune foto pubblicate sui profili ufficiali Instagram.

Joe e Candice sono sposati dal 2014 e stanno insieme dal 2011. Lui chiese la mano della dolce compagna a maggio del 2013, durante un’altra vacanza in Italia, questa volta a Firenze. L’annuncio del fidanzamento venne dato su Twitter: “Saluti dai futuri Mr. & Mrs. Joseph Aaron King!”, scrisse Candice, come didascalia di una foto con l’anello di fidanzamento. Al matrimonio era presente quasi tutto il cast di attori della serie Vampire Diaries, ovvero Paul Wesley, Kat Graham, Nina Dobrev, Claire Holt e altri.