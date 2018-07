Positano, siamo tutti disabili. Istituiamo una commissione contro le barriere architettoniche, spiagge aperte ai disabili

Positano, Costiera amalfitana un post che fa riflettere. Istituiamo una commissione contro le barriere architettoniche

Il post su Facebook che fa riflettere è questo di una madre che voleva portare a mare il proprio figlio

“…quest anno ci è stato proibito di scendere per la strada secondaria con il motorino ma non so quale sia il problema…..Mio marito ci accompagnava solo per poi risalire il motorino sopra

..

Allora ditelo che qui in vacanza possono venire solo i normodotati perchè le persone speciali che ne hanno più bisogno in questo paese non hanno il diritto di andare a mare……ditelo che questo paese non accetta i diversi……….pensate solo ai vostri interessi e basta….guardatevi un po intorno e vi renderete conto di quante cose non vanno. ……ci sono barriere architettoniche dappertutto ”

Nello specifico abbiamo sentito l’assessore Giuseppe Guida che ci ha spiegato in pratica le motivazioni dell’amminstrazione De Lucia.

“Abbiamo messo una telecamera alla fine dalla strada del depuratore per sanzionare chi scende nel rivo o sulla spiaggia, a parte il degrado che si crea , diventa anche un problema di sicurezza, ricordiamo che a volte improvvise piogge hanno portato via tutto quello che trovavano sulla loro strada e decine di ciclomotori sono finiti a mare, finora solo i ciclomotori per fortuna, ma non si può correre nessun rischio. I porter, poi, sono sempre a disposizione per chi è disabile, ma ricordiamo che quella strada non è fatta per raggiungere la spiaggia ma solo il depuratore. Abbiamo previsto un mezzo nella Piazza dei Racconti per i disabili, per la conformazione del paese non è facile abbattere le barriere architettoniche , ma stiamo cercando soluzioni”

L’abbattimento delle barriere architettoniche va comunque affrontato, in spiaggia si dovrebbe pensare a fare uno scivolo dietro la Chiesa, un servizio igienico, assistenza tramite gli infopoint, poi in futuro prevedere passamani ovunque e , compatibilmente con il rispetto della conformazione del paese, che non va stravolta, anche impianti che agevolino la mobilità, fra questi l’ascensore al cimitero è sicuramente una scelta condivisibile. Creare una commissione ad hoc per le disabilità a Positano, che sia da ausilio per l’amministrazione nel trovare soluzioni, sarebbe una bella idea. Per come è fatto il paese, considerando che tutti possiamo diventare anziani, siamo tutti disabili.

Bisogna pensare all’accesso per i disabili da dove passano tutti, siamo tutti disabili prima o poi, e chi non lo capisce ha qualche problema.

Abbiamo chiesto per anni un servizio igienico per disabili, anche uno provvisorio e comodo nei pressi del molo, per intenderci dove si trovano le biglietterie e il gazebo della Croce Rossa.

Positanonews ha fatto una battaglia quando si sono fatti i lavori per la Villa Romana per non far ricostruire la scala dietro la Chiesa Madre . Ci è stato motivato che non era possibile per il rispetto del progetto, perchè la pendenza non era a norma per i disabili per qualche centimetro. Ma sicuramente era una alternativa migliore della fogna, non credete?

Insomma , la questione specifica, autorizzare ciclomotori a scendere, non è quella giusta, su questo è giustissimo non fare scendere nessuno, è una soluzione molto “border line”. I disabili devono avere un accesso alla spiaggia dignitoso ed è possibile farlo intervenendo sulla scala dietro la chiesa in modo da evitare l’impatto ambientale, sul quale, credo, siamo tutti d’accordo.

Spesso si realizzano opere e strutture orrende con la scusa delle barriere architettoniche, addirittura si usano queste normative per fare i propri interessi, ascensori e opere, derogando ai vincoli.

Ma se si interviene in un contesto non impattante come dietro le scale della Chiesa Madre secondo noi non sarebbe grave. Ovviamente è una proposta, per questo chiediamo una commissione che vaglia le ipotesi consone.

E’ ora che si faccia una svolta e si pensi a rendere Positano più agevole e le spiagge veramente accessibili ai disabili, con la collaborazione di tutti, senza scontri cittadini-istituzioni ma andarsi incontro per trovare soluzioni e partire da un presupposto, siamo tutti disabili e quindi quello che facciamo per loro, lo facciamo per noi.