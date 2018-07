Positano, turisti come sardine negli autobus interni

Positano sta godendo in questo inizio d’estate di una grande presenza di turisti, che stanno letteralmente invadendo la città romantica. L’enorme massa di visitatori, in questi giorni sta mettendo a dura prova anche i servizi di mobilità, che collegano internamente il paese più famoso della Costiera Amalfitana.

Negli autobus interni, in special modo quelli diretti verso la frazione di Montepertuso, spesso i turisti sono costretti a viaggiare in mezzi pieni, ammassati come sardine. Molti di questi turisti, sono costretti a rimanere sulla fermata, a piedi, ad attendere la corsa successiva, mentre i fortunati che salgono a bordo non riescono ad obliterare nemmeno il biglietto alla macchinetta, strappando i titoli di viaggio.