Positano, turista ferita ad un piede durante lo sbarco

Positano continua ad essere invasa da turisti via mare. In questa confusa giornata di fine luglio, una turista mentre sbarcava sul molo di Marina Grande, si è ferita ad un piede, precisamente ad un dito. Non sappiamo altro su questo infortunio, ma l’unica cosa che ci sentiamo di dire è che il punto di approdo per le imbarcazioni è il tallone d’Achille della Città Romantica, essendo privo di una struttura di primo soccorso.