Positano, turista ferita a una mano a bordo. Rischia di perdere un dito. Manca ancora la postazione 118 in spiaggia

Positano , Costiera amalfitana continua ad essere invasa da turisti via mare. In questa confusa giornata di fine luglio, una turista si è ferita ad una mano a bordo, secondo una prima versione mentre sbarcava sul molo di Marina Grande. Sembra che addirittura rischia di perdere un dito. Non sappiamo altro su questo infortunio, ma l’unica cosa che ci sentiamo di dire è che il punto di approdo per le imbarcazioni è il tallone d’Achille della Città Romantica, essendo privo di una struttura di primo soccorso.