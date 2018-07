Positano traffico fino a Tordigliano e NCC fermi in curva. E’ oramai una routine quotidiana quella di trovarsi file chilometriche all’ingresso della perla della Costiera amalfitana. Auto e autobus in direzione Amalfi, dove non troveranno neanche più posto visto che i parcheggi sono esauriti. Segnaliamo in continuazione NCC che o rallentano o si fermano nelle curve per far vedere il panorama ai loro clienti, una pratica molto pericolosa sulla S.S. 163 da Piano di Sorrento a Positano che ha causato in passato vari incidenti anche mortali.