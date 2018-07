Positano, Costiera amalfitana . Ieri sera, alle 21,00, il Teatro Positano Festival è sato in scena alla piazzetta della Bellina nel borgo di Liparlati, dove Carmine Borrino ha portato in scena Totò Crooner in cui il cantante attore interpreterà in chiave swing le canzoni del repertorio del principe de Curtis, arrangiate dal maestro Mariano Bellopede

Uno spettacolo nello spettacolo nella notte della eclissi più lunga della storia . Ancora un appuntamento piacevole e di qualità questo dell’amministrazione De Lucia nell’ambito della manifestazione diretta da Gerardo D’Andrea che ha fatto scoprire ai turisti anche un borgo d’eccezionale bellezza.

Stasera l’appuntamento è con Azzurro a Montepertuso.. Da non perdere. Guardate il calendario eventi di Positanonews

Foto Vito Fusco