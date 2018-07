Positano Teatro Festival si comincia alla grande alla Chiesa Nuova con Massimo Andrei ed Enzo Moscato

Positano, Costiera amalfitana . Continua con successo il “Positano Teatro Festival – Premio Annibale Ruccello” che mette in scena il meglio del teatro dal 26 luglio fino al 7 agosto.

Questa sera ha dato il “La” alle serate nello “stabile” della Chiesa Nuova uno spettacolo unico con straordinari protagonisti ed una interpretazione appassionata di Massimo Andrei con uno stupendo Enzo Moscato .

Il Premio diretto da Gerardo D’Andrea è giunto alla quindicesima edizione prevede un cartellone di tredici giorni, per sedici rappresentazioni, partite nell’ “Anfiteatro Piazza dei Racconti”, realizzato in piazzetta della Chiesa Nuova. La rassegna si è aperta con un omaggio dedicato al grande Eduardo De Filippo e alle canzoni di Raffaele Viviani, con il recital di Antonella Morea. Vincitore, quest’anno, del Premio Annibale Ruccello, Gianfelice Imparato che ha ritirato il premio con servizi di Repubblica, Corriere e Rai Uno oltre a tanti giornali e social . Poi si è passati per Montepertuso, Nocelle e la Garitta con altrettanti successi e oggi si cominica alla grande alla Chiesa Nuova dove si è trovato un contesto ideale per le rappresentazioni

Ecco la scheda della serata con un piccolo video, sulla pagina ufficiale del Positano Teatro Festival altre foto e video

MASSIMO ANDREI ENZO MOSCATO

GRAND’ ESTATE

(un delirio fantastorico, 1937/1960… ed oltre)

testo e regia Enzo Moscato

con Salvatore Chiantone, Francesco Moscato, Luca Trezza

musiche originali Claudio Romano ricerche musicali e fonica Teresa Di Monaco

organizzazione Claudio Affinito

“Grand’ Estate ‘ è una suite corale di voci, che vanno a costruire un bizzarro ed affollato affresco d’ epoca, che ha Napoli al suo centro. Nella fattispecie, la Napoli che va dagli anni del pieno fascismo, 1936/’37, a quelli del cosiddetto ‘boom economico’ 1958/’60. Anni in cui, tra l’altro, questi ultimi, con decreto statalistico (la controversa legge ‘ Merlin’ ) chiudono i famigerati ‘ casini ‘ e la prostituzione femminile viene a rifarla da padrona, non più nel ‘chiuso’ dei saloni e delle camere da letto, questa volta, bensì nell’ aperto e scandaloso dei vicoli e le strade. Ma ‘ Grand’ Estate’, oltre che il racconto di questo epocale e, a tratti, anche tragico ‘passaggio di consegna’, dell’eros, è anche e soprattutto un metaforico/simbolico viaggio di scrittura, una specie di divertentissimo ‘ pamphlet’ di linguaggi e situazioni, che, tra l’esotico e il colore locale, dà conto delle epiche avventure-disavventure di impagabili puttane e’ ‘segnorine’, di ieri e dell’altro ieri (Poppina, Sciuscetta, Lattarella etc.. etc..) le quali, contrariamente a quanto si pensi e a dispetto della loro secolare condizione di sottomesse e schiavizzate, spesso, invece, si sono rivelate nella Storia (nella ‘grand’ estate’ di quest’ ultima, appunto) delle vere e proprie ‘eroine’, delle grandi sovvertitrici di valori e di costumi, per quanto agendo sempre in un modo tutto loro: sconclusionato, comico, irreale, e, a volte, anche disperatamente malinconico e poetico.

