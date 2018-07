Positano Teatro Festival oggi il grande giorno, premio a Gianfelice Imperato con concerto omaggio di Antonella Morea nella “Piazza dei Racconti”

Il Premio Annibale Ruccello va quest’anno a Gianfelice Imparato, autore, regista e attore, come è stato annunciato dal direttore artistico Gerardo D’Andrea nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma della XV edizione del Positano Teatro Festival tenutasi nel nuovo Teatro San carluccio di Napoli.

Questa la motivazione

Google+ Calendar Web altro

In arrivo Motivazione premio Ruccello U Uff. Comunicazione – Positano Teatro Festival

1 ora fa Dettagli 1 ora fa Premio Annibale Ruccello 2018 a Gianfelice Imparato per l’impareggiabile capacità di restituire sia a cinema che a teatro e in televisione, con l’universalità delle sua mimica facciale e la calibrata misura della sua specificità espressiva, un profilo interpretativo internazionale, indispensabile ed essenziale, frutto di un’arte che, lungi da qualsiasi eccesso e qualsiasi ridondanza pleonastica, si è temperata alla fiamma dell’impegno, della cura e dell’alacrità. Grazie a tutti per l’attenzione riservataci Egregi colleghi, qui di seguito la motivazione con cui domani sera verrà assegnato il Premio Annibale Ruccello 2018 a Gianfelice Imparato.

“Siamo orgogliosi che il Festival – ha detto il sindacoMichele De Lucia – appuntamento tanto atteso e amato dalla nostra comunità, dai turisti e dagli appassionati di prosa, celebri la serata di gala del Premio Annibale Ruccello nel nuovoAnfiteatro Piazza dei Racconti. Un’opera pubblica, costruita coni fondi europei, di grande valore architettonico e urbanistico, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale di Positano.Sono stati i ragazzi delle scuole medie di Positano a scegliere il nome da attribuire alla Piazza: un modo per farli partecipi delle iniziative cittadine e per consentire di dare libero sfogo alla loro creatività”.

La XV edizione si svolgerà da oggi 26 luglio al 7 agosto, e conferma i suoi 13 giorni di rappresentazioni per 16 occasioni di teatro. “Il Festival, diretto da Gerardo D’Andrea, con il suo programma itinerante ha avuto Il merito, in questi anni, di far scoprire i borghi, le frazioni meno conosciute di Positano, di incrementare il flusso di turisti alla ricerca del paesaggio più suggestivo e dello spettacolo più interessante” ha continuato il sindaco De Lucia. Giovedì 26 luglio, alle 20,45, dopo il concerto-omaggio di Antonella Morea, verrà consegnato il Premio Annibale Ruccello all’attore Gianfelice Imparato. L’autore dell’opera del Premio è l’artista internazionale Francesco Clemente.

Diverse le compagnie in scena, con numerosi spettacoli.Infatti, come ha tenuto a precisare il vice sindaco FrancescoFusco, “il Positano Teatro Festival in questi 9 anni di vita che coincidono con la nostra amministrazione, è stato uno dei maggiori artefici della divulgazione e dell’incremento dei lussi turistici, a favore di quelli che, da Nocelle a Liparlati, da Chiesa Nuova e Montepertuso, o La Garitta, erano stati in passato luoghi poco frequentati, ed oggi di grande interesse”. Il Positano Teatro Festival terminerà la sera del 7agosto, e, come ogni anno, sarà accessibile al pubblico gratuitamente, dopo prenotazione presso gli uffici del Comune

La Biografia di Gianfelice Imperato su Wikipedia

La sua attività di attore inizia nel 1976, nella compagnia di Mico Galdieri. Le sue presenze come attore protagonista cominciano sotto la direzione di Carlo Cecchi e Luca De Filippo. Successivamente comincia a scrivere opere proprie e a curarne la regia. Cinematograficamente, anche se le sue presenze non sono numerose, ha collaborato con Marco Bellocchio, Ettore Scola, Mario Monicelli, Nanni Loy e Nanni Moretti. Nella stagione 89-90 partecipa alla trasmissione televisiva Emilio esibendosi in divertenti gag al fianco di Silvio Orlando e Teo Teocoli, e al programma “Televiggiù”. Nel 2008 è “Don Ciro” nel film Gomorra, di Matteo Garrone, con cui partecipa al Festival di Cannes ed è tra i protagonisti di Fortapàsc di Marco Risi sulla figura del giornalista Giancarlo Siani. È Alfonso D’Onofrio nel film Into Paradiso di Paola Randi (Miglior Attore al Montecarlo Film Festival 2010). Nel 2012 è il Commissario Libero Sanfilippo, capo e mentore di un giovane vicecommissario Montalbano nella serie prequel Il giovane Montalbano. Interpreta Gaetano Nobile nel 2015 nella serie TV 1992 e nel 2017 nella successiva 1993.

Imperato Positano Teatro Festival foto Vito Fusco

Nel calendario eventi di Positanonews gli appuntamenti giorno per giorno