Grande successo questa sera Lunedì 30 luglio, alle 20,30, la serata dedicata ai bambini, con quello che è diventato un appuntamento fisso per il Festival, che vede il meraviglioso scorcio della località La Garitta ospitare il poetico, coinvolgente e divertente spettacolo per grandi e piccini Dov’è finito il Principe Azzurro? portato in scena dal gruppo del Teatro del Baule.

Biancaneve, Cenerentola, la bella Addormentata, ma anche Lucilla, Sofia Giovanna.. Tutte aspettano il loro principe azzurro, e, come in tutte le fiabe che si rispettino, prima o poi il principe azzurro arriva, ma ne è uno solo e di principesse ad aspettarlo ce ne sono troppe. Come farà il loro principe azzurro a destreggiarsi tra le scelte?

Uno spettacolo interattivo e divertente che sovverte la visione tradizionali di principi e principesse. Il pubblico si ritrova immerso in un’insalata di favole che scombinerà tutte le aspettative e farà ridere tutti, grandi e piccini.

IL PROGRAMMA

Continua con successo il “Positano Teatro Festival – Premio Annibale Ruccello” che mette in scena il meglio del teatro dal 26 luglio fino al 7 agosto.

Il Premio diretto da Gerardo D’Andrea è giunto alla quindicesima edizione prevede un cartellone di tredici giorni, per sedici rappresentazioni, partite nell’ “Anfiteatro Piazza dei Racconti”, realizzato in piazzetta della Chiesa Nuova. La rassegna si è aperta con un omaggio dedicato al grande Eduardo De Filippo e alle canzoni di Raffaele Viviani, con il recital di Antonella Morea. Vincitore, quest’anno, del Premio Annibale Ruccello, Gianfelice Imparato che ha ritirato il premio con servizi di Repubblica, Corriere e Rai Uno oltre a tanti giornali e social .

Poi si è passati per Montepertuso, Nocelle e la Garitta

Ecco il programma di oggi e dei prossimi giorni

Martedì 31 Luglio (fino alla fine del festival il palco tornerà alla piazzetta della Chiesa Nuova)

Ore 21.00: in scena Enzo Moscato. Al fianco di un altro beniamino del Festival, Massimo Andrei, sarà protagonista di “Grand’ estate”, di cui è anche autore e regista.

Mercoledì 1 agosto

Ore 21.00: Paolo Graziosi, vincitore lo scorso anno del “Premio Pistrice”, sarà protagonista con Elisabetta Arosio di un doppio omaggio ad Eduardo De Filippo. In scena una personale versione dei due atti unici “Pericolosamente” ed “Amicizia”.

Giovedì 2 Agosto

Ore 21.00: Vittorio Viviani e Martina Carpi nello spettacolo “E la chiamano Estate”, per la regia dello stesso Viviani.

Venerdì 3 Agosto

Ore 21.00: serata dedicata al “Teatro che verrà”. Protagonisti tre giovani autori con altrettanti corti teatrali: “Acqua Sporca”, testo e regia Bruno Barone, “Juorne”, testo e regia Diego Sommaripa, “È solo una partita”, di Michele Baiano, regia Noemi Giulia Fabiano.

Sabato 4 Agosto

Ore 21.00:”New Magic People Show”, con Enrico Ianniello, Tony Laudadio, Andrea Renzi, Luciano Saltarelli

Domenica 5 Agosto

Ore 21.00: consegna del “Premio Pistrice – Città di Positano” a Maurizio De Giovanni

Lunedì 6 Agosto

Ore 21.00: un tuffo nel teatro classico, con “L’Ospite Inatteso” di Lello Serao: una rilettura dell’Anfitrione di Plauto, che ne intensifica la vis comica. In scena, con Serao, l’attrice Maria Basile Scarpetta.

Martedì 7 Agosto

Ore 21.00: conclusione del festival con le voci di Francesca Marini e Massimo Masiello che rendono omaggio a Edith Piaf e alla canzone francese, con lo spettacolo “Verso Il Mito”, scritto da Gianmarco Cesario ed Antonio Mocciola, diretto ed adattato da Gaetano Liguori.