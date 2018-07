Positano, Tagliata a Montepertuso dove allegria e tradizione sono unici. Anche quest’anno Positanonews ha visitato “La Tagliata”; presi da impegni ci siamo trascinati a luglio, per la festa della Madonna delle Grazie. E qui di “grazie” ce ne sono tante. Non ci sono parole per definire questa Osteria della famiglia Barba che si staglia sul borgo della Costiera amalfitana con una vista che spazia fra cielo e mare unica al mondo.

Una sfilza di antipasti della tradizione, fra cui le verdure del proprio orto, quindi adatto anche a vegeriani e celiaci volendo, una cascata di colori e bontà, peperoni verdi con pomodorini rossi , melenzane e fagioli, poi mozzarella, prosciutto e infine la grigliata di carne mista per gli amanti di questa cucina semplice e genuina.

Sopratutto tanta allegria, vino a fiumi, simpatia e cortesia. Amatissimo dagli americani. Complimenti a tutti da Positanonews .