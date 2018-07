Positano sulla scuola “mi permetto” di dire la mia

Positano, Costiera amalfitana. Per l’anno prossimo, salvo ennesimi imprevisti, la scuola elementare si trasferirà nel plesso delle medie a Fornillo. Parlo della petizione che stava facendo Manlio Meroni, un genitore sensibile e coscienzioso, possiamo trovarci su posizioni diverse, ma non posso mai negare la sua volontà di discutere , approfondire e di smuovere un contesto paludato

Manlio Meroni in privato mi manda un messaggio di precisazione a quello che ho scritto, è sicuramente opportuno renderlo noto.

Buongiorno Michele, quanto riporti nell’articolo del trasferimento delle scuole elementari nn mi sta bene.

1. Non è ancora una petizione MA UNA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE sulla questione che l’amministrazione ha omesso anridemocraticamente.

2. Petizione lo diventa dopo che si è smossa la gente. E questo può accadere con una grande campagna di verità e di saggezza sull’edificio che sto facendo. (ti accenno.. il padre di Orestano e stato un grande pedagogista e gli fu affidato il compito di redigere i regolamenti per la scuola oltre che scrivere per una rivista pedagogica che era in contatto con la Montessori).

3. Le maestre, insegnanti, sono state consultate bene in profondo sulla decisione? Con un tavolo.

4. Apriamo un tavolo e capiamo e poi decidiamo tutti i Positanesi nessuno escluso. Anche con un referendum finale.

5. La tua conclusione che è cosa fatta, non va bene, perché dopo i lavori di messa in sicurezza di copertura ecc. Si potrebbe ritornare lì. E farla diventare LA NOSTRA SCUOLA ELEMENTARE

Poi I genitori di oggi stanno decidendo per quelli si domani ma con quale criterio, con quale conoscenza, con quale scienza e coscienza? Chiediamoci. E queste erano le domande che chi ha una sensibilità democratica avrebbe dovuto fare. E siccome non lha no fatto lo faccio io. Con tutta la forza che ho.

Credo che sia giusto pubblicare questa risposta. Manlio Meroni è un imprenditore sano , ma sopratutto un genitore coscienzioso e responsabile, un cittadino che, può piacere o meno, vuole dare il suo contributo per la città.

Mi sono permesso di introdurre il suo intervento, anche perchè era stato diffuso e pubblicato , e lo ho chiamato in causa con nome e cognome. Non mi ha detto, da persona civile e democratica quale è , che non mi devo permettere di scrivere o parlare. Io credo che ho diritto di scrivere o parlare, ma non perché sono giornalista e vivo di un giornale, non ritengo che sia un ruolo privilegiato, è il mio lavoro, che non sempre faccio bene, ed è rivolto ad un giornale che è generalista e cerca di dare voce a tutti, ma nel quale esprimo a volte il mio pensiero e ho delle mie idee. Ultimamente nel piccolo contro i fuochi a Montepertuso e per i giochi di luce, per questo ho messo tanto in evidenza il buon operato di quest’anno del comitato.

Comunque non mi ha detto “Non mi devo permettere”, di fascista memoria

Un altro nostro concittadino Gennaro Barba invece dice che “Non mi devo permettere” e conclude dicendo che ancora una volta ho perso l’occasione per fare buona informazione.

Il suo intervento è stato fatto sul suo Facebook pubblico taggandomi, ma forse Gennaro ignora che ho una decina di profili facebook da controllare e se non mi manda una mail a direttore@positanonews.it o un messaggio a 3381830438 non sempre riesco a vederlo, ultimamente son chiamato in causa spesso, ma solo quando mi avvisano leggo. Non per snobbismo, ho oltre 300 mila contatti , molti risentiti perchè non li rispondo, non mi è facile farlo. Chi mi conosce e mi frequenta per il mio lavoro sa che è vero e non credo che vorrebbe stare al mio posto.

Questo intervento sinceramente non lo capisco, lo riporto integralmente

Caro Michele Cinque direttore PositanoNews ,

nell’articolo pubblicato il 26 Giugno scorso, non puoi assolutamente permetterti di scrivere “…da Positano non volevano spostarsi su a Montepertuso, per retaggi che per fortuna stanno comunque scomparendo” (cit.).

Ciò che abbiamo fatto qualche anno fa non ha nulla a che vedere questioni sociali o culturali e non si può ridurre tutto ad insinuazioni giornalistiche del tutto fuori luogo.

Sono stato uno dei promotori di quelle che tu erroneamente definisci anche “polemiche” e ti faccio presente che sono fiero del mio retaggio, in quanto mio Nonno Gennaro Barba era di Montepertuso ed orgogliosamente cerco di non farlo scomparire dal cuore dei miei figli.

Ancora una volta hai perso l'occasione per fare informazione in modo corretto.