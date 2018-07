Positano Shuffle col Djs RIVA. Grande serata al Music on the Rocks . La discoteca della perla della Costiera amalfitana è un vero complesso del divertimento e della qualità, dal Ristorante Rada, si sale e si arriva al “Fly”, un Jazz – bar con Pasquale De Rosa, drink di classe e atmosfere soft, nella cavea la discoteca curata da Peppe Russo il “Black”. L’appuntamento di stasera impredibile come tutte le serate e tante novità nello spazio eventi di Positanonews solo i migliori

MUSIC ON THE ROCKS

Sabato 21|Luglio 2018 #ShuffleOnTheRocks

Djs Davide Riva + Willy Ragosta + Max Zotti

Resident Dj Mario Iovieno

Voice Gianluca Gallo + Goldie

Terrazze Live Marco Rovezzi + Dj Martino Aquaro

Infoline +39 3336565269 Antonio Attanasio

Ma sono tante le serate a tema al Music on the Rocks come quella dove sono arrivati a divertirsi anche gli extraterrestri E lunedì prossimo ci sarà la serata Horror preparatevi