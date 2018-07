Positano-shock, fra Remmese e la Torre di Fornillo ragazzo in canoa si infortuna gravemente la schiena. Soccorsi in atto – FOTO/Video oggi pomeriggio intorno alle 17:00, un ragazzo si è infortunato gravemente alla schiena mentre era in canoa. Pare che il giovane sia rimasto praticamente paralizzato dietro la spiaggetta della Torre di Fornillo conosciuta anche come Torre Clavel, e abbia necessitato di soccorsi persino per essere trasportato a riva.

Il 118, prontamente intervenuto, ha portato il ragazzo all’Ospedale più vicino per accertamenti. Sul posto anche la Capitaneria di Porto. I soccorsi non sono stati agevoli, vista la posizione dell’accaduto e visto il fatto che mancavano mezzi adatti all’operazione. Siamo a luglio e ancora privi di un Pronto Soccorso alla spiaggia.