Positano, i sentieri più belli del mondo pieni di immondizia, la foto-cronaca dei runner positanesi

Positano, immondizia sui sentieri definiti i più belli del mondo, da Agerola a Santa Maria del Castello. la foto-cronaca su facebook dei runner positanesi. La foto di copertina di Fabio Fusco mostra un tratto del Sentiero degli dei dove un bidone per raccolta di acqua piovana è stato trasformato in cestino per l’immondizia : Chi fa il famoso Sentiero degli Dei e porta con se acqua e colazione a sacco è pregato di riportarsi dietro la spazzatura, non deporla in un contenitore usato per raccogliere acqua piovana. Rispettiamo la Natura che offre tanto a noi grazie… Domani mattina presto muniti di buste andremo a ripulire la zona e togliere il bidone per l’acqua…, le parole angosciate di Fabio sul suo profilo facebook. Gli fà eco Andrea Ruggiero, altro runner ormai positanese, originario di Moiano ma da tanti anni chef della Buca di Bacco a Positano, che riporta una foto della Caserma forestale, in località castagnole, lungo il tragitto da Montepertuso a Santa Maria del Castello :

Dunque dopo le polemiche dei giorni scorsi per i bivacchi davanti alla Chiesa Madre ed alla Vila Romana, al centro del paese, vediamo che neanche la parte alta di Positano è immune dall’imciviltà.