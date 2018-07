Il cantante inglese Rod Stewart nella sua vacanza in Italia, non poteva mancare di ritornare in Costiera e scegliere la splendida Positano. E’ sbarcato sul pontile dei Lucibello insieme alla moglie Penny Lancaster, ed alcuni amici, Approdato con Exclusive & Luxury Yacht Charter di Maiori Amalfi Sails, con il comandante giovanissimo Pierpaolo Rispoli, sempre gentile con tutti e dedito al lavoro.

Penny,la moglie 47 anni, sposata in Italia nel 2007 e sir Rod Stewart, 73 anni, rimasto incantato da Positano, approfittando della tranquillità, hanno passeggiato tra i suoi caratteristici vicoli.

Dopo aver fatto compere ed aver goduto della stupenda cittadina, sono rientrati, poi, sullo yacht “Lumiere” ormeggiato al largo della costa.