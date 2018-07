Positano Riparte l’info-point

Pronto un info-point a Positano , nell’ambito del progetto “Informa Paese”, a cura dei volontari del servizio civile nazionale e di Garanzia Giovani.

Il servizio info-point partirà da luglio per tutto il periodo estivo.

“Si tratta di postazioni informative in cui i nostri turisti possono avere, grazie al supporto di persone qualificate, indicazioni importanti per il loro soggiorno” , le parole del Sindaco De Lucia che organizza le disposizioni per avere sempre informazioni ai turisti e non.

Ogni info-point è coordinato da Tutors qualificati, che coordinano ed assistono gli studenti delle scuole superiori (stagisti), realizzando un’importante attività informativa verso utenti nazionali ed internazionali.