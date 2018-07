Positano, relax per Sienna Miller: ormai è un habitué della Costa d’Amalfi

Sienna Miller ritorna a Positano, sua immancabile meta delle vacanze in Costiera Amalfitana. La bionda attrice britannica è da ieri insieme alla sorella Savannah nella Perla della Costiera, quello stesso paese in cui circa dieci anni fa, fu protagonista di una vicenda hot.

L’attrice hollywoodiana non è passata inosservata nella passeggiata che l’ha portata dal Sirenuse a piazza dei Mulini: qui poi si è fermata nella pittoresca boutique di Ceramiche Assunta, uno dei luoghi più social e fotografati di Positano, in cui si è concessa qualche foto e selfie con i titolari. Dopo la Miller si è diretta verso un motoscafo, in procinto di portarla tra le acque di Nerano.

Sienna Miller è attivamente protagonista delle indiscrezioni e gli scoop dei giornali gossip, scrivendo che durante le riprese di Sex and City, l’attrice si presti a far sesso realmente sui set cinematografici. Ma se questa è un’accusa piuttosto pesante, sono veritiere le immagini scattate a Positano e che stanno comparendo sul Daily Mail, che la vedono in compagnia della madre Jo e della sorella, mentre non invece il compagno Robert Pattinson.

Sono lontani i recenti trascorsi della Miller durante quella famosa estate del 2008, in cui le immagini in topless e in effusioni con l’allora compagno Balthazar Getty fecero il giro del mondo. Positanonews diede ampiamente spazio a quella vicenda, in cui le foto migliori furono pubblicate dal Daily Mail e il The Sun, facendo scatenare un’azione legale da parte dell’attrice.