Articolo di Maurizio Vitiello – Positano, Ravello, Amalfi (SA). Capri, Ischia, Procida (NA). Boom di presenze turistiche.

Napoli e la Campania sembrerebbero escluse dai circuiti violenti.

Ovviamente, la provincia di Napoli con le sue belle isole, con anime diverse, vede attirare folle di italiani e di stranieri, anche d‘oltre cortina e dell’altro continente .

Il Sud è ancora, per fortuna, meno costoso e diventa perciò invitante economicamente.

Fuori dal circuito della violenza e con risvolti veramente economici, la regione campana con le isole gode di questo momento favorevole.

Positano, nella sua lunga discesa di sentieri di fascino, accetta “vip” e si presenta “glam” al “top”.

Amalfi emerge per antico richiamo storico.

Ravello è terra raffinata di appassionati di musica e con vedute mozzafiato.

Capri, mondana e gentile, si ritrova tutta nella famosissima “Piazzetta” ad abbracciare “tout le monde”.

Ischia, con le sue terme, il suo verde e le sue ulteriori bellezze sta in sintonia con il cinema da sempre.

“Ischia Film Festival” presenta nuove visività e tanti protagonisti noti fanno giusta passerella.

L’Isola di Arturo, discreta e segreta, dopo il “Procida Film Festival”, ben governato da Francesco Bellofatto, affronta una nuova estate nello stesso modo dell’anno precedente; si schiude solo agli amici.

Intellettuali avveduti e di tempra la frequentano con grande voglia e rispetto.

Questi sei bei luoghi , ma ce ne sono altri, come Paestum, Caserta, Minori, Maiori, Cetara, Sorrento, … sapranno, come sempre, offrire il “best” del “Made in Italy” e del “That’s Italy”.

L’Italia è bellissima, panorami eccelsi, testimonianze antropologiche e storiche, monumenti, chiese, palazzi e etc. … sono da apprezzare.

Il volano turistico speriamo che tocchi ancora Napoli, ora più gettonata di Roma, anche tra Scampia e Sanità; sarebbe un bel risultato.

Maurizio Vitiello