Positano, ma quel passaggio sotto il bar Buca di Bacco – La Pergola non doveva essere pubblico?

Riceviamo e pubblichiamo. Vengo ogni anno in questa che Positanonews definisce , giustamente la perla della Costiera amalfitana : Positano. Ogni anno trovo meno spazi pubblici e più privati, sulla strada rotabile, come in spiaggia. Spazi dei cittadini, che portano poi valori enormi ai privati che li utilizzano. In spiaggia mi ha colpito questa “barriera” al bar Buca di Bacco – ristorante La Pergola, insomma il piano inferiore per intenderci. Ma quel passaggio non doveva essere pubblico? Non ci doveva essere un corridoio? Quella barriera è normale?