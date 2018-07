Positano, pubblicità scorretta: veicolo che sponsorizza “compro oro” fermo da giorni. E occupa anche i posti auto… FOTO

Una pubblicità sicuramente scorretta quella che da giorni è apparsa in una nota strada di Positano. Come potete vedere dalla foto, si tratta di un veicolo che sponsorizza un compro oro, il tutto senza il minimo rispetto per le regole, sia stradali che pubblicitarie.

Come sappiamo, i cosiddetti “veicoli vela”, utilizzati per sponsorizzare attività commerciali, se sostano più di 48 ore su strada comunale sono considerati alla stregua di un impianto pubblicitario fisso (cartellone). Anche per i camion in sosta, quindi, si necessita di apposita autorizzazione: in mancanza di autorizzazione è prevista la sanzione di 419 euro, più diffida a rimuovere immediatamente il mezzo, secondo l’articolo 23 c.4 del CDS. Una situazione davvero poco gradevole, neanche per i residenti.

Il camioncino in questione sosta sulla strada da una settimana circa. Ma non solo. Oltre alla questione sopracitata, è da considerarsi che la vettura occupa un posto auto che potrebbe essere occupato da un abitante del luogo.