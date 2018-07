Positano. Premio Titti La Camera. Stasera la premiazione della V Edizione a Buonocore, Ruocco e Narciso La consegna dei premi agli alunni vincitori del concorso avverrà oggi alle 19.30 nella Chiesa Madre di Positano.

Precederà la Santa Messa alle 18.30 in ricordo della dolce e cara Titti.

Il premio annuale “Titti La Camera”, giunto alla sua V Edizione, ha visto come vincitrice una ragazza di Agerola Marianna Buonocore, al secondo posto Aldo Ruocco di Minori e al terzo Michele Narciso di Amalfi

Una bellissima iniziativa che la famiglia La Camera porta avanti con l’Istituto d’Istruzione Superiore “Marini – Gioia” quella del Concorso intitolato a Titti La Camera, scomparsa improvvisamente nel luglio del 2013 mentre prestava servizio a bordo della nave “Preziosa” della MSC Crociere.

Titti, ragazza gioviale, piena di entusiasmo , di cultura e solidarietà con tutti, aveva frequentato l’ITT di Amalfi dal 1997 al 2002. Studentessa esemplare prima e operatrice turistica di grande professionalità. Dopo il diploma ha frequentato l’Università Orientale di Napoli e nel 2009 ha conseguito la laurea Magistrale in Relazioni Culturali e sociali nel Mediterraneo, discutendo la tesi dal titolo “Mediterraneo Terra D’Esilio: il caso di Positano 1910-1950”, ottenendo la massima valutazione: 110 e lode.

Una tesi quanto mai attuale, quella Positano “Città Rifugio” che ha fatto della perla della Costiera amalfitana una realtà unica al mondo. Ricordiamo quando con passione veniva in biblioteca accolta amorevolmente da Adriana Canosa che per l’associazione Posidonia gestisce questo prezioso patrimonio librario, ora che si sta trasferendo forse avrebbe dato una mano con i volontari per sistemare i libri, visto il suo grande cuore.

L’Istituto, guidato dalla dirigente scolastica Solange Sabin Sonia Hutter, in collaborazione con la MSC Crociere, dove Titti è andata subito a lavorare facendosi apprezzare enormemente , d’accordo con la famiglia, ha istituito un premio per meriti e per esame, consistente in tre imbarchi retribuiti di tre mesi ciascuno, destinato alle studentesse e agli studenti frequentanti l’ultimo anno del corso di studi.

La prova, una redazione di un elaborato in lingua inglese, francese, tedesca o spagnolo (solo per i candidati del Liceo Linguistico) alla fine dell’anno scolastico è stata valutata da una commissione presieduta dalla dottoressa Antonietta Falcone. Il Premio vede la partecipazione alla manifestazione del Rotary Club Costiera Amalfitana.

Qui sotto l’atto ufficiale

PREMIO TITTI LACAMERA a.s. 2017-2018_PROCLAMAZIONE VINCITORI (1)