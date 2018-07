Positano polizia municipale in azione anche con i droni e per lo stop alla via del depuratore un chiarimento

Positano polizia municipale in azione anche con i droni e per lo stop alla via del depuratore. I vigili urbani al lavoro anche contro i droni, molti dicono che non vi sono sanzioni e interventi, ma in realtà abbiamo i nostri caschi bianchi intervenire. Come sono intervenuti per liberare la vista del paese dalla scritta “Compro oro” con un veicolo che era diventato un cartellone pubblicitario che dava il benvenuto al paese, che tutti alla Garitta pensava essere di qualche benpensante napoletano. Molta civiltà quindi, con la penuria di posti auto , con gente del posto costretta a farsi i chilometri per parcheggiare, nessuno ha pensato a mezzi poco ortodossi e i cittadini si sono fidati della legge. Sanzioni vengono fatte anche per chi distribuisce i volantini, abbiamo saputo dalla polizia municipale. Insomma Positano viene usata come vetrina, usano la nostra immagine per pubblicizzare di tutto, a volte anche altre località vengono pubblicizzate sui giornali con foto di Positano, anche siti internet si appropriano del nome del paese per fini commerciali, per non parlare appunto dei volantini ora anche anche dei veicoli che pubblicizzano di tutto. Non è una questione personale, ma bisognerebbe inasprire le sanzioni che sono le stesse di qualsiasi paese dell’entroterra. Positano è Positano.

Per la via del depuratore abbiamo chiesto all’assessore Giuseppe Guida che succede per le proteste che stanno partendo da alcuni cittadini, in particolare all’accesso alla spiaggia per disabili , consentito solo agli autorizzati per il trasporto merci.

“Abbiamo messo una telecamera alla fine dalla strada del depuratore per sanzionare chi scende nel rivo o sulla spiaggia, a parte il degrado che si crea , diventa anche un problema di sicurezza, ricordiamo che a volte improvvise piogge hanno portato via tutto quello che trovavano sulla loro strada e decine di ciclomotori sono finiti a mare, finora solo i ciclomotori per fortuna, ma non si può correre nessun rischio. I porter, poi, sono sempre a disposizione per chi è disabile, ma ricordiamo che quella strada non è fatta per raggiungere la spiaggia ma solo il depuratore. Abbiamo previsto un mezzo nella Piazza dei Racconti per i disabili, per la conformazione del paese non è facile abbattere le barriere architettoniche , ma stiamo cercando soluzioni”

L’abbattimento delle barriere architettoniche va comunque affrontato, in spiaggia si dovrebbe pensare a fare uno scivolo dietro la Chiesa, un servizio igienico, assistenza tramite gli infopoint, poi in futuro prevedere passamani ovunque e , compatibilmente con il rispetto della conformazione del paese, che non va stravolta, anche impianti che agevolino la mobilità, fra questi l’ascensore al cimitero è sicuramente una scelta condivisibile. Creare una commissione ad hoc per le disabilità a Positano, che sia da ausilio per l’amministrazione nel trovare soluzioni, sarebbe una bella idea. Per come è fatto il paese, considerando che tutti possiamo diventare anziani, siamo tutti disabili.