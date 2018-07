Positano piccola anteprima della Villa Romana

Positano: Ecco le foto in esclusiva della Villa Romana, quasi pronta per l’apertura al pubblico fissata per il primo agosto.

Scoperta al disotto della chiesa di Santa Maria Assunta nel paese della costiera amalfitana. La villa potrebbe estendersi lungo tutta la baia, come spiegano gli archeologi. Sepolta da una colata di fango e cenere dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. la villa d’otium è unica nel suo genere, probabilmente appartenuta al liberto dell’imperatore Claudio, Posides, da cui forse proviene il toponimo di Positano.

La Villa Romana è considerata la più grande scoperta archeologica avvenuta in Costiera negli ultimi decenni. Nel corso degli ultimi anni sono stati scoperti splendidi affreschi sulle pareti della villa ed anche delle opere di grande valore come ippocampi, colonne dorate, grifoni, amorini a cavallo e un bellissimo pegaso alato. Ritrovamenti che hanno attirato il Gotha della comunità archeologica internazionale e che hanno prodotto un grande ritorno d’immagine per Positano e la Campania.