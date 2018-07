Questa mattina intorno alle 7.30 a Positano è avvenuto un incidente presso il Canneto, sulla Statale Amalfitana. Dell’olio o benzina presente sull’asfalto ha provocato una rovinosa caduta ad un giovane, che stava procedendo in quel tratto a bordo di un ciclomotore. L’uomo con diverse escoriazioni sul corpo è stato soccorso, e sul posto sono giunti anche i carabinieri della locale stazione ad accertarsi dell’accaduto. Le chiazze sulla carreggiata sono state ricoperte per prevenire ulteriori incidenti, su una strada in questo periodo dell’anno molto trafficata.