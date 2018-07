Positano oggi La reliquia di san Giovanni Paolo II ritorna nella comunità parrocchiale di S. Maria Assunta Incoronata

Ritorna a Positano la reliquia del papa San Giovanni Paolo II evento voluto dal parroco don Nello Russo in occasione dell’inizio dei festeggiamenti in onore della Madonna di Positano. Saranno otto giorni intensi di preghiera e di pellegrinaggio infatti la Reliquia non resterà in parrocchia ma girerà tutti i rioni di Positano e visiterà gli ammalati. La reliquia giungerà via mare sabato 28 luglio alle ore 18,30 sulla banchina dove sarà accolta dai positanesi, seguirà la processione verso la Chiesa Madre e la Celebrazione Eucaristica. Nella settimana dal 30 luglio al 2 agosto la reliquia sarà nelle rispettive cappelle dei vari rioni secondo il seguente itinerario : Lunedì ore 19,00 San Pietro, Martedì Chiesa Nuova, Mercoledì san Giacomo Liparlati, Giovedì santa Margherita Fornillo. L’orario di accoglienza nelle zone sarà alle ore 09,00 segue nella cappella del rione un momento di preghiera, dopo la reliquia visita gli ammalati; nel pomeriggio nella cappella alle 15,00 recita della coroncina alla Divina Misericordia e alle 19,00 la Celebrazione Eucaristica animata dai vari gruppi parrocchiali ( Martedì animata dalle suore, Mercoledì Ministranti della Parrocchia, Giovedì prima comunione e giovani). Da Venerdì 3 a domenica 5 agosto la reliquia ritorna in Parrocchia. Venerdì sera si svolgerà l’adorazione Eucaristica fino alle 24,00. Sabato sera ore 21,00 in Oratorio verrà proiettato il film ” Karol, un uomo diventato papa”. Domenica sera alle 19,00 verrà esposta la statua della Madonna di Positano in preparazione alla sua festa, seguirà la Santa Eucarestia e partenza della reliquia con processione fino ai Mulini.