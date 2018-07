Ancora vip e ancora campioni NBA in vacanza a Positano. Dopo Shaun Livingston, la cui presenza vi abbiamo anticipato ieri, e dopo Lebron James, è arrivato il turno di Ray Billups, ex cestista statunitense. Billups ha pranzato al ristorante La Cambusa, locale che delizia i palati dei visitatori dal lontano 1970 e che rappresenta ormai una colonna portante per tutte le persone che fanno tappa nella meravigliosa città della Costiera. Un posto unico nel suo genere, vista la sua posizione da sogno in piazzetta Amerigo Vespucci nella zona di Marina Grande, che è il massimo sia per godere di una serata romantica con il proprio partner, sia per una serata in famiglia.

Billups è stato un giocatore di basket professionista che ha giocato 17 stagioni nella National Basketball Association (NBA). Una stella presso l’Università del Colorado, si è qualificato come terzo assoluto nel draft NBA del 1997 dai Boston Celtics. E’ stato ben cinque volte nella All-Star NBA e tre volte All-NBA selection, Billups ha giocato per i Celtics, i Toronto Raptors, i Denver Nuggets, i Minnesota Timberwolves, i Detroit Pistons, i New York Knicks e i Los Angeles Clippers durante la sua carriera nell’NBA.