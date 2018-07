Positano Montepertuso Madonna delle Grazie, i giovani rinnovano la tradizione. Messa del Vescovo Michele Fusco. Stasera spettacolo di Luci fra i più belli d’ Europa. E’ festa grande nel borgo della perla della Costiera amalfitana. L’attenzione è puntata da tutti sullo spettacolo che si terrà questa sera alle 23,30, uno spettacolo di suoni e luci che si annuncia essere fra i più belli d’ Europa.

Un cambio di rotta, dopo l’incendio che, complice il vento e i piromani che ne hanno approfittato, ha devastato le montagne della cittadina, che farà di Montepertuso un modello come già succede a San Mitchel in Francia. Una sensibilità contro i fuochi d’artificio che si sta sentendo ovunque, a Ravello sono stati vietati anche per le feste private, Amalfi vuole seguire lo stesso esempio.

Il WWF ha denunciato non solo il rischio di incendio, e la violenza nei confronti degli animali per i rumori assordanti, ma anche un alto rischio di inquinamento che permane nell’area con elementi chimici. Ora Montepertuso farà da modello per tutta la Divina e per la Campania. Montepertuso darà luce al mondo, come si disse di Positano negli anni Cinquanta, facendo parlare del miracolo di “Appicia Savè”, raccontato ancora oggi

E’ il primo paese che farà per una festa patronale uno spettacolo de genere, in uno scenari imperdibile. Montepertuso è fra i tre paesi al mondo che sono sovrastati da una montagna bucata e nella conca di Positano, considerato da molte guide e dai social fra i dieci paesi più belli al mondo.

Questa mattina sono cominciate le messe, attesa quella delle 11 con il Vescovo don Michele Fusco che qui è di casa, originario proprio di Montepertuso, dove pure è stato parroco. Ci sarà molta emozione per la sua messa in coincidenza, la prima che dice qui per la sua festa del due luglio, con il suo trentennio di Sacerdozio.

Perfetta l’organizzazione della festa grazie al Comitato guidato da don Raffaele Celentano. E spuntano anche i giovani , che ieri Positanonews ha sentito, con l’intenzione di continuare la tradizione di questa festa sentita da tutti.

Ieri sera siamo stati a Montepertuso li abbiamo intervistati, abbiamo ammirato l’illuminazione suggestiva a piramide, che fa risaltare la bellezza di Montepertuso. I luoghi dell’anima. La Piazza Cappella, poi la scalinata per la Chiesa, mentre le bancherelle sono sistemate al di sopra del campo, e di fronte la Chiesa addobbata meravigliosamente, la mostra dedicata a Michele Mandara uno degli storici “masti” di festa.

Quest’anno una mostra bellissima, un migliaio di foto, ci dice Fabio Fusco, e fra queste un bollettino del 1940, antesignano di Positanonews, con la preghiera della Madonna. E’ stato fatto un gran e meraviglioso lavoro, qualche lacrima pure è sfuggita, cominciamo a vedere amici che se ne vanno, ma saranno in braccio alla Mamma Celeste

La Madonna di Montepertuso per me è stata e rimane una delle più belle feste d’ Italia. Lo scenario e l’atmosfera sono unici e imperdibili. E’ stato forse anche un rifugio da barbari di abitanti del Cilento da Paestum, per Via pestella. E’ un luogo dove si sono conservate tradizioni e ogni volta che si è realizzato un evento ha avuto successo, dalla sagra del fagiolo al presepe vivente, quando c’è la collaborazione del paese.

E’ stato negli ultimi anni considerato un paese dormitorio, ma vi sono segnali di rinascita turistica. Ci sono molti nodi da risolvere , la riqualificazione urbana, la strada, i parcheggi che mancano, il destino del campo sportivo e più attenzione. Ma sicuramente qui si gode di un clima e un’atmosfera migliore rispetto ad altre zone di Positano ed è un punto di riferimento per gli escursionisti e anche per la buona ristorazione.

Per stasera consigliamo di raggiungere Montepertuso con gli autobus pubblici o di arrivarci nel pomeriggio e godersi il paese apprezzandolo in tutta la sua bellezza . Ovviamente non si potrà parcheggiare nei pressi della festa, bisogna trovare posto nel campo sportivo o lungo la strada per Nocelle. Dopo la musica della Banda di Gioia del Colle la Rievocazione della Leggenda della Madonna. Lo spettacolo di luci e tutta l’organizzazione è stata curata dai ragazzi , come ci spiega Fabio Fusco, con i laser, non sarà facile da realizzare, ma sarà qualcosa di unico. Non ve ne pentirete.