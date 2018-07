Positano, Michele De Lucia: “I sindaci non si nascondano dietro l’Anas, la strada venga gestita dai comuni”

Positano, Costiera Amalfitana. Il primo sindaco ad intervenire dopo l’esclusiva di Positanonews sulla sentenza del Tar, che abbiamo pubblicato integralmente, è stato il sindaco di Positano Michele De Lucia. “Il TAR ha dato fondamentalmente ragione a quello che dicevamo noi, il divieto doveva essere fatto a tutti, senza deroghe, non solo a quelli residenti, ma anche ai tanti pseudo servizi pubblici autorizzati dalla Regione Campania. Ci sono centinaia di bus che circolano in barba a qualsiasi ordinanza svuotandone il contenuto.”

“Ovviamente questa sentenza dobbiamo farla studiare anche ai nostri legali, ma il principio è quello. Le deroghe non vanno mai bene, bisognava avere il coraggio di fare una scelta chiara e netta e bisogna avere il coraggio di non schermarsi dietro l’ANAS e quindi i comuni devono essere loro a gestire in prima persona la viabilità.”

“Noi non siamo padroni del nostro destino, Positano , per esempio, si vede attraversare la sua strada da centinaia di autobus senza che possiamo fare nulla di nulla, quindi – conclude il sindaco De Lucia – sono del parere che bisogna dire no a ogni tipo di deroghe e no a tutti questi pseudo servizio pubblici della Regione Campania, tutti devono rispettare le regole. Inoltre i sindaci si riappropriassero della Statale.” A tutt’ora dagli altri sindaci della Costiera Amalfitana non è giunto nessun commento, nonostante Positanonews abbia pubblicato integralmente la sentenza.