Positano che meraviglioso veliero, ecco di cosa si tratta Si chiama Club Med 2 Shipping .

Un veliero a 5 alberi, disegnato e arredato dal famoso designer Sophie Jacqmin. Otto splendidi ponti, suite illuminate dal sole, cabine con vista mozzafiato sul mare, personale esperto per ogni tipo di esigenza e cibo squisito: questo, e molto altro, può trasformarsi in realtà.

In estate il Veliero vi porta alla scoperta del Mediterraneo, viene da Capri e si è fermato in Costiera amalfitana , Amalfi, Praiano e poi fermo qui incantati per la bellezza di Positano .