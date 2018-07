Positano matrimoni in villa il business del momento, il paese diventa discoteca all’aperto, affari d’oro per gli installatori di doppi vetri.

Positano matrimoni in villa il business del momento, il paese diventa discoteca all’aperto. Nella perla della Costiera il ‘fenomeno’ dei matrimoni nelle ville private è un constintente business degli ultimi anni, sono soprattutto stranieri che scelgono Positano, che risulta tra le prime località turistiche al mondo più desiderata per i matrimoni. Nelle notti da maggio ad ottobre quasi tuttte le sere il paese diventa discoteca all’aperto, con grande felicità di quelli che per poter riposare qualche ora dal lavoro ( e si perchè a Positano ci sta pure chi si alza presto al mattino ) devono tapparsi in casa, previsti anche grandi business per gli installatori di doppi vetri e per gli impiantisti di aria condizionata. Insomma i matrimoni a Positano generano un indotto non indifferente, coinvolgendo anche categorie a sorpresa…auguri agli sposi e (speriamo) buonanotte ai sognatori, quelli che magari sognano una Positano un pò meno villaggio turistico.