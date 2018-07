Positano, la Console Generale U.S. Mary Ellen Countryman in visita a Positano, è rimasta affascinata dalla Città verticale e dal suo gioiello la Villa Romana, ecoo quanto riporta la pagina ufficiale del Consolato americano a Napoli :

“Da Odisseo in poi, chiunque abbia messo piede in questo antico borgo di pescatori è rimasto stregato… me compresa! Eccomi nella magica Positano con il suo primo cittadino, Michele De Lucia ”.

La Console Generale Mary Ellen Countryman, dopo aver incontrato il Sindaco del Comune di Positano, ha visitato l’ultimissima tra le MeraviglieDelSud: la Villa Romana, sepolta dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C. finalmente portata di nuovo alla luce. La più grande scoperta archeologica in Costiera degli ultimi anni: simply amazing!

foto pagina facebook Consolato americano a Napoli