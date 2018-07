Positano. Mare agitato, salvato un bambino travolto dalle onde! VIDEO!

La maggior parte delle persone si diverte a giocare con le onde grosse quando il mare è agitato, talvolta questo può mettere a repentaglio la propria vita. Proprio oggi parliamo di questo, e di quanto sia pericoloso “scherzare col fuoco”, o sarebbe meglio dire in questa situazione “scherzare con l’acqua”, tanto per usare un eufemismo. Un bambino a Positano ha rischiato la vita, era stato inghiottito dal mare. Per fortuna è stato salvato.

Vi mostriamo un video con la breve intervista del direttore di Positanonews Michele Cinque ad un cittadino del posto: “Ubaldo”, a cui va dato il merito di essere sempre presente sulla spiaggia di Positano a dare un’occhiata un po’ a tutto quello che accade.