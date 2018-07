Quando imbarcarsi diventa una vera e propria impresa. Questa mattina a Positano, i turisti e i visitatori in generale che sono sbarcati al porto hanno dovuto affrontare non poche difficoltà per imbarcarsi sulla nave. Il mare, infatti, era abbastanza agitato e l’imbarcazione si muoveva non poco: è stata necessario uno sforzo ulteriore rispetto al solito da parte dello staff di bordo per far andare le cose del tutto lisce. Le immagini che mostriamo parlano da sole.

Difficoltà che stanno affrontando i trasporti via mare, ovviamente, non per inesperienza dello staff di bordo, che anzi deve superarsi sempre in tal senso, ma da un molo, quello di Positano, che è assolutamente complicato da affrontare con il maltempo vista la sua “conformazione”. Il rischio che possano essere interrotte le vie del mare è sempre in agguato in questi casi: spesso ci si è trovati nella condizione di dover affrontare situazioni davvero disagevoli in paese, con migliaia di turisti che dipendono solo dai trasporti della SITA. Una situazione che quest’oggi, però, dovrebbe essere scongiurata, in quanto il tempo incerto è previsto solo per la mattinata.

Intanto, continuano gli sbarchi di turisti nella perla della Divina, nonostante questa domenica di fine luglio il tempo, come già detto, sia abbastanza incerto. Fino alle ore 11 circa, infatti, sono previste delle precipitazioni alternate a schiarite, con temperature comunque sia elevate, intorno ai 32 gradi. Da mezzogiorno in poi, il sole e il caldo la dovrebbero fare da padroni, con temperature vicine ai 34 gradi.



Ecco il video di Fabio Fusco: