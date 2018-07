Positano, malore per una bambina di 5 anni alla spiaggia Grande: interviene 118

Ancora una volta poteva accadere il peggio. Un nuovo intervento del 118 ha scongiurato una possibile tragedia a Positano, zona Spiaggia Grande. Nel pomeriggio di ieri, domenica 15 luglio, una bambina di 5 anni è stata colpita da un malore: panico tra i presenti e per i genitori, ovviamente, tanta preoccupazione. Subito sono stati allertati i sanitari che a bordo dell’ambulanza sono arrivati da Fornillo. La piccola aveva febbre alta, anche se i dettagli precisi non sono stati rivelati; adesso però pare che stia bene.

Ma non solo questa piccola indifesa ha necessitato di cure. Durante il weekend, infatti, sono stati necessari almeno altri tre interventi della Croce Rossa per chiamate di questo tipo. Ancora una volta, quindi, ci troviamo a dover lanciare l’allarme: in spiaggia, infatti, come abbiamo più volte ribadito, non c’è ancora una postazione di primo soccorso. Non riusciamo a capire cosa aspetti l’ASL di Salerno o la Regione Campania ad attivarsi int al senso. Considerando il grande afflusso di turisti e di persone in generale alla spiaggia, un intervento è assolutamente necessario. Noi lo chiediamo da anni, ormai e speriamo che verrà presa finalmente qualche precauzione.