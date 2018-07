Positano per Lonely Planet fra le dieci località più amate su instagram al mondo. @earth è la classifica di LonelyPlanet per quanto riguarda i viaggi di tendenza su instagram, e fra i primi dieci c’è la perla della Costiera amalfitan a.

.Al primo posto della classifica c’è Tulum, in Messico, uno di quei posti tropicali dove ti senti come se esistesse la magia. Le vivaci acque blu dei Cenotes, le antiche rovine nella giungla e le spiagge di sabbia bianca fanno sembrare un sogno. Al secondo posto c’è Amsterdam città che ha qualcosa di molto speciale nella collisione tra design, arte e così tante cucine diverse. È uno sguardo storico al passato e una meravigliosa sbirciatina nel futuro.

Al terzo posto le isole della Grecia composte da destinazioni come Santorini, Mykonos, Milos e Zakynthos. Al quarto posto Città del Messico, città vivace e colorata incentrata sulla cultura e il cibo. Al quinto posto le Maldive con le acque più blu del mondo e con la sabbia fine. Le Maldive sono il tipo di destinazione in cui si desidera costantemente pizzicarsi per essere completamente sicuri che un posto come questo esiste davvero.

Al sesto posto Algarve, nella costa meridionale del Portogallo con le scogliere di arenaria rossa e mare turchese che si scontrano in una battaglia di bellissimi colori. Al settimo posto Marrakech, in Marocco, con la sua magia, i colori, i motivi, gli odori. Il mercato, o la medina, si snoda attraverso il centro della città e si può vagare senza meta per ore così come si può guidare attraverso le montagne dell’Atlante. ” All’ottavo posto la nostra Positano, “una destinazione classica degli anni ’50 che sorge nella Costiera Amalfitana.

Oltre metà delle mongolfiere del mondo decolla da questa regione, quindi il cielo è sempre pieno di centinaia di palloncini che galleggiano sul paesaggio, il che rende incredibili le foto. Infine, al decimo posto Bali, in Indonesia, con la sua miscela perfetta di bellezza naturale di classe mondiale, ricca cultura, gente del posto straordinaria e ottimo clima.