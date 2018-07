C’è aria di feste patronali nell’estate di Positano. Nella perla della Costiera Amalfitana, oggi si festeggia San Giacomo, patrono della contrada Liparlati, detta anticamente “La Città Morta” perché negli anni ’30 quasi tutti emigrarono per l’America in cerca di lavoro, ma attualmente è uno dei rioni più popolati della Città verticale. Bancarelle vendono giochi e palloncini, trombette e le mandorle dolci. La banda ha suonato per le viuzze della contrada e in piazza “Bellina”, già vecchio giardino privato, trasformato in piazzetta centrale del rione grazie ad una donazione, fatta al Comune di Positano dalla signora Angelina Orlando, affinché si costruisse una piazza antistante la chiesa di San Giacomo. Oggi alle 19 la messa poi la processione, ieri sera c’è stata la festa con balli in piazza, che si ripeteranno sabato prossimo con l’intero quartiere in festa. (Foto da Instagram di roberta_mininano e claudiocelentanofilmaker)