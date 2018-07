Continuano ad arrivare celebrità in Costiera Amalfitana. E’ tempo di grandi incontri in questa estate fantastica che sta entrando sempre di più nel vivo. Questa volta a Positano è arrivato il grande Simone Tiribocchi, ex attaccante del Chievo Verona, ora allenatore della Primavera del club clivense. Tiribocchi ha fatto visita alla mitica boutique “Tre Danari” che è diventato un punto fermo per tantissimi visitatori della perla della Divina: solo qualche mese fa anche il giocatore della Salernitana Odjer era stato immortalato nel negozio che si trova in via del Saracino.

Classe ’78, Simone è nato a Fiumicino, all’epoca frazione comunale di Roma. È sposato con Gloria Zanin, Miss Italia 1992. Una punta di peso che giocava prevalentemente da attaccante centrale, anche se oltre alla forza fisica era dotato di una eccellente tecnica individuale ed era abile nel gioco aereo. Dotato del senso del goal, giocava spesso in profondità ed era in grado di svariare su tutto il fronte dell’attacco. Dalla stagione 2017-2018 ricopre il ruolo di allenatore in seconda, coadiuvando il Mister Lorenzo D’Anna, per la Primavera del Chievo Verona.