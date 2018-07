Positano Laurito caos telefono da più di un mese, famiglie isolate e attività danneggiate. Un cavo troncato da un temporale tempo fa a “Ponte di Varco”, località sulla Statale Amalfitana 163 nei pressi dell’albergo San Pietro di Positano . E le linee telefoniche della Telecom funzionano a singhiozzo, o si incrociano le telefonate , o non funzionano affatto.

Ora si cerca di fare i lavori per il cavo ma si è frapposta l’ ANAS. Intanto i danni sociali e umani, per famiglie isolate in questo tratto verso Praiano poco urbanizzato, ma anche per le attività economiche fra ristoranti e negozi , Taverna del Leone, Grottino, ceramica Casola , e tutte le attività di Lurito in genere.

Danni che, in periodo estivo, sono enormi ed incalcolabili.