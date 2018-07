Positano, l’attore Micheal B. Jordan scatenato al Music On the Rocks – FOTO

Ancora vip in Costiera Amalfitana. In una estate super calda sotto tutti i punti di vista, le celebrità di tutto il mondo stanno facendo visita alle bellezze della Divina. Dalla leggenda del basket mondiale Lebron James, passando per Rod Stewart e ovviamente Bono Vox, i vip non mancano in questa stagione estiva. Nella giornata di ieri ha fatto il suo arrivo in Costiera anche l’attore americano Michael B. Jordan. Jordan ha passato una giornata a mare a Positano e la sera ha fatto tappa al Music On The Rocks.

Al Music, locale che, come sappiamo, è diventato un vero e proprio punto fermo della movida campana e non solo, e che è dai più considerato un vero e proprio fiore all’occhiello della perla della Costiera Amalfitana, in special modo dopo il rinnovamento tanto voluto da Peppe Russo “Black”, l’attore si è scatenato e divertito insieme a degli amici.

Classe ’87, Jordan è nato a Santa Ana,in California, da Donna Davis e Michael A.G. Jordan. Il suo secondo nome, Bakari, in lingua swahili significa “nobile promessa”. Dopo aver preso parte a vari spot pubblicitari, all’età di dodici anni ha debuttato come attore ottenendo piccole partecipazione alle serie televisive Cosby e I Soprano, oltre ad ottenere suo primo ruolo cinematografico in Black & White.

Nel 2016 si è fatto conoscere ancora meglio al pubblico grazie al ruolo di protagonista del film Creed – Nato per combattere, settimo film della serie di Rocky, in veste di spinoff, dove interpreta il figlio di Apollo Creed. Nello stesso anno, ha interpretato la Torcia Umana nel film Fantastic 4 – I Fantastici Quattro.