Positano, Mare, Sole e Cultura. La rassegna di D’Elia ha portato ieri sera i libri di Valentina Farinaccio “Le poche cose certe” e di Nora Venturini “Lupo mangia cane” con letture di Giulio Scarpati , il marito, famoso attore che impersonava il dottor Lele Martini ne “Il Medico in famiglia”, ma non solo, una carriera lunghissima fra teatro e cinema che ne fa uno dei più rappresentativi in Italia . Ieri sulla terrazza del Marincanto e il 10 sul BluBar lo spettacolare bar dell’ Incanto, novità di questa estate , direttamente sul mare ci saranno

“Le parole della storia”. Tra colpi di scena, intrighi e racconti, Antonella Cilento, Cinzia Tani e Antonio Monda

Insomma Positano in Costa d’ Amalfi attrae chiunque e anche i Vip fanno a gara per esserci in questo scenario unico al mondo.

