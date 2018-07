Positano, ecco l’attore australiano Luke Mitchell – FOTO

Ancora vip in Costiera Amalfitana. Sono tantissime le celebrità che ogni giorno si stanno palesando nei territori affascinanti della Divina e ovviamente Positano è una delle mete preferite. Questa volta riportiamo la notizia dell’arrivo nella perla della Divina dell’attore australiano Luke Mitchell. E’ stato lo stesso Mitchell a rivelarlo con una foto postato su Instagram.

Mitchell è principalmente noto per aver interpretato Will Benjamin nella terza stagione della serie australiana H2O, Romeo Smith in Home and Away, John Young in The Tomorrow People e Lincoln Campbell in Agents of S.H.I.E.L.D.. Mitchell si è formato presso la Film & Television Studio International e ha lavorato con professionisti come Joss McWilliam, Iain Gardner, Kim Krejus, Craig McMahon e Dean Carey. Ha viaggiato per tutta l’Australia con una società di animazione internazionale, la Sudden Impact Entertainment, e lavorato in teatro con il loro show dal vivo.

Nel 2008 ha preso parte alla soap opera Neighbours e al film Performance Anxiety, che fu selezionato per essere trasmesso al 9th Annual Brisbane Queer Film Festival. Successivamente, terminato Neighbours, ha iniziato a lavorare nel film thriller Moment by Moment. Nel 2009 ha recitato la parte di Will Benjamin in H2O e si unisce al cast fisso di Home and Away nel ruolo di Romeo Smith, per il quale vince anche un Logie Award come nuovo talento maschile.