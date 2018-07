Una “trubbea” estiva irrompe in questa giornata di metà luglio a Positano. Turisti sono stati costretti a lasciare la Spiaggia Grande per l’arrivo improvviso del temporale, con forte raffiche di pioggia e vento, come è possibile vedere dalla diretta video di Positanonews.

Pubblicato da Positanonews su Lunedì 16 luglio 2018

Nel fuggi fuggi generale, i charter positanesi si dicono ottimisti sul meteo. “Durerà una mezz’oretta, domani ritornerà tutto come prima”, è la serena conferma di un addetto ai lavori del trasporto marittimo. La trubbea estiva svuota l’arenile, proprio come è successo circa un mese fa.